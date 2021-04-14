2003年，吳珅篁和弟弟吳賜輝一起創立「萬安生命科技」，主攻禮儀服務與周邊用品，吳家的殯葬事業升級為「一條龍服務」。回顧創業路，吳珅篁的貴人之一是台塑王家。

「我很感念台塑集團創辦人王永慶的幕僚林江漢，他協助闢建長庚醫院，引進萬安生命進駐往生室、告別式的理念。王先生（王永慶）在美驟逝時，我人也在美國，就趕緊到機場安排後事相關事宜。」

吳珅篁特別提起前行政院長孫運璿夫人俞蕙萱的告別式，「我們沒有人知道亡者是孫夫人，孫家非常低調，也沒有通知很多人；那時有看到當時的台北市長郝龍斌到場致意。」

當年吳珅篁寫萬言書給王永慶，獲得對方支持長庚醫院太平間改造為五星級往生室，並逐步擴展到榮總等醫院。圖為榮總往生室。（圖／翻攝自萬安生命官網）

至於從業32年來，是否遇過靈異事件？吳珅篁笑說：「以前在太平間守靈，光線陰暗，誰都會怕，我也會怕，只能默念『不要嚇我！我是來幫你的！』有一回，明明門鎖住，卻看到祭品飛出門外，當下我就跟誦經師父說『先撤』。後來才知，家屬為了用哪一種宗教儀式辦告別式、甚至遺產分配，起了爭執，讓我覺得往生者因此心情不好，發脾氣。」

「我好像也有感應體質，多次在夢中看到臉孔，有陌生人，也有相識的朋友，隔天在牌位前一看照片就嚇到，『天呀！是他』。」

吳珅篁近10年來無法久站、行走困難，需要專人照料。（圖／馬景平攝）

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(中時新聞網)