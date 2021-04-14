萬安生命科技創辦人吳珅篁婚前即確診罹患僵直性脊椎炎，他主動告訴當時還是女友的太太，婚後兩人採取優生學方式生育，絕不讓小孩遺傳到疾病基因。「一直以來，我很努力地盡人夫、盡人父的責任，帶妻女旅遊，走訪美國與歐洲，搭火車旅行，還去看鱷魚，光日本已去了二十幾趟，就差北極還沒去過。」為了留點資產給妻女，他選擇投資建設公司。

吳珅篁勉力地用助扶器站起來，讓本刊記者拍攝，不到幾分鐘，他就說：「我快站不住了，要坐下了。」（圖／馬景平攝）

吳珅篁先後投資皇翔、興富發、全坤和大華建設，前二家獲利出場，並一度持有大華建設44％股權，還取得一董事與一監察人。「大華建設是體質很好的公司，但股東獲利有限。我聽一位經濟學家說過『公司不賺錢是一種罪惡』……。」他的眼神透露著恨鐵不成鋼。去年他轉與寶佳集團合作，拿下大華建設經營權。

身為藏傳佛教弟子的吳珅篁，過去行動自如時，積極參與一日志工活動。（圖／吳珅篁提供）

至於殯葬本業，吳珅篁依然會以推動生前契約為主，「納骨塔那一塊還是少碰。」他透露，全台有大量閒置的納骨塔位，以每年的出生率與死亡率來看，根本是供需失衡，「需求小於供應。」

回到病體與醫治，吳珅篁表示：「達賴喇嘛說過，能解決的事，不用去擔心；不能解決的事，擔心也沒用。」話雖如此，一提起妻女，眼前這位敢說要辦生前告別式的鐵漢，只說了「對不起…」就卡住，萬般柔情。

吳珅篁力推「生前契約」，讓購買者能在生前決定後事儀式，子孫不會因此發生爭執。（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)