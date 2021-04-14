克里姆林宮表示，美國總統拜登今天在電話中告訴俄羅斯總統蒲亭，他希望兩國關係正常化，並在武器管控、伊朗核子計畫、阿富汗和氣候變遷等議題上合作。

克宮也證實拜登提議在第三國舉辦雙邊峰會，但未說明蒲亭如何回應。

克宮表示，是白宮主動要求通話，蒲亭向拜登說明他對烏克蘭東部的看法。

克宮說，兩位領袖表示他們準備在最重要的領域繼續對話，以確保全球安全。

根據白宮稍早公布的通話摘要，拜登對俄羅斯在烏克蘭邊境集結兵力表達關切，並強調美國對烏克蘭主權與領土完整的堅定承諾。

白宮表示，兩人討論許多區域與全球性議題，包括兩國有意基於延長「新戰略武器裁減條約」（New START）基礎上，就軍備控制與新出現的安全問題進行戰略穩定對話。

拜登也明確表明，美國會堅決捍衛自身國家利益，以因應俄羅斯行動，包括網路入侵與干預選舉。

拜登也建議在未來數個月內，在第三地舉行領袖會議，討論美俄面臨的所有議題。

(中央社)