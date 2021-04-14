波士頓塞爾提克隊vs.洛杉磯湖人隊是NBA的傳統大戲，兩軍各自擁有17個總冠軍，在NBA 30支球隊中並轡領先；儘管兩軍目前在東、西區戰績榜上的排名並不出色（塞隊東區第7、湖人西區第5)，然而，綠衫和紫衫在NBA史上實在是名頭太大且擁躉眾多，只要是這兩隊的比賽，長期以來一直都讓人充滿著期待也充滿著話題性。

在台灣，年紀超過五十歲以上的NBA球迷，大概都還記得當年「大鳥」博德（Larry Bird)和「魔術」強森（Ervin Magic Johnson)分率綠衫、紫衫東西軍分庭抗禮的精彩對決。

對許多懷舊的球迷來說，在「飛人」喬丹（Michael Jordan)横空出世，帶領芝加哥公牛隊叱咤風雲的20世紀90年代之前，每當聊起上世紀七十年代末至八十年代中期的綠衫軍和湖人爭霸戰，總是讓人津津樂道、回味無窮！

其實，綠衫軍在21世紀只有2007-08球季拿過一次冠軍，如今，十餘年過去，塞爾提克仍無法在主場升起第18面總冠軍旗。反而是湖人在跨越20到21世紀的1999-00年迄今，已奪得6次冠軍，來到21世紀後，湖人的總戰績顯然優於綠衫軍。

塞爾提克近三季在選進Jaylen Brown和Jayson Tatum，這兩名潛力新秀後，團隊戰力逐步提升，此前，又找來經驗豐富的控衛Kemba Walker前來領軍，點燃綠衫球迷重溫冠軍夢的信心。本季再特別簽來曾隨騎士隊贏得總冠軍的大前鋒Tristan Thompson，補足內線攻防戰力。Thompson的加盟為球隊帶來實質效益，目前場均8.2籃板居全軍第一，但團隊戰術的執行似乎尚在磨合，目前戰績在東區列強中僅算聊備一格。

台北時間4月16日早上10點，塞爾提克在此次西征路上的最後一戰，將在洛杉磯對上剛從客場征途返家的湖人，老對頭狹路相逢誰都不想輸球，尤其綠衫軍亟需在東區排名上全力拉抬，贏球的企圖心更加熾熱。

湖人自四月以來受困於傷兵，最近十戰勉強維持勝負各半戰果，陣中兩大主力LeBron James、Anthony Davis四月初就先後因傷掛出免戰牌，據媒體報導，兩人最快也要到本月下旬才有機會陸續歸隊，對整體隊型和戰力都帶來極大影響。

台灣運彩公司在此役開設有單場投注，相信球迷參考兩隊最近登場球員的戰力消長上已看出端倪，綠衫軍雖然戰績落後，但正所謂「趁你病要你命」，在湖人主力戰將因傷缺陣下，雖是主場出賽，但方才結束客途征伐的疲勞，當然是塞爾提克取勝的大利多，此役，看好綠衫軍可以在客場高奏凱歌。

(中時新聞網)