行員在37天內連續與同一人結婚4次、離婚3次。(示意圖/達志影像)

台北市某銀行的行員去年4月結婚，但為請婚假，竟在第一次婚假結束當天辦離婚，並在37天內跟同一人結婚4次、離婚3次，共請32天婚假，但銀行只核准1次婚假；員工不服向台北市勞動局檢舉，勞動局對銀行開罰2萬元。台北市副市長黃珊珊昨(13日)對此在臉書表示，勞動局完全沒有考慮這種脫法行為，只憑勞基法就對銀行裁罰，就是「法匠」，不知變通、不查證也不考慮各種情節緣由，有如恐龍判決。

銀行認為，員工與同一個人結婚4次、離婚3次，共向銀行請4次婚假，所以只准了第一次婚假，後3次都不給。勞動局接獲檢舉後，判定銀行未依規定給予婚假，違反勞基法，開罰銀行2萬元。銀行不滿提起訴願，請求訴願委員會撤銷原處分，訴願委員會調查後，決定撤銷原處分，要求北市勞動局重查後，60天內重作處分。北市勞動局表示，雖然該行員行為可疑，但行為一切皆合乎規定，而行政機關沒有權力判斷是否權利濫用，因此才會對銀行開罰。

針對此案，黃珊珊13日在臉書寫下看法，她說，真的有些傻眼，這也就是政府及公務員需要被監督，還有很多心態必須改進的地方，她讀法律也當律師，但這二十多年來最討厭「法匠」，因為太多法官或公務員只死守著法律，讓很多民眾受到傷害，所以她從政的初衷，就是希望百姓不要再因為不懂法律受到傷害，尤其是食古不化的官僚。

從事義務法律服務共27年的黃珊珊表示，每天在處理這類事務，有些民眾真的是違法該罰，有些是真的因為公務員不敢擔當，先罰了再說，讓民眾再去訴願就好，這也是她以前當議員的時候，幾乎每天跟市政府辯論的內容。

黃珊珊認為，很多事情需要依法行政，但是依法行政還是有很多原則，「這個案例就很明顯是行員故意利用婚假，想要從中得利，顯然違反誠實信用原則，銀行只給一次婚假，勞動局完全沒有考慮這種脫法行為，只憑勞基法就對銀行裁罰，就是『法匠』，不知變通、不查證也不考慮各種情節緣由，有如恐龍判決，是會傷害人民對於政府的信任」。

最後，黃珊珊更說，法律是為人民存在的，不是被人利用得利或傷害他人的，依法行政當然重要，但是死守法規不知變通，才是真正的災難。

(中時新聞網)