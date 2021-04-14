在全球及台灣股市波動加大、債券殖利率反彈的金融環境下，中壽(2823)積極掌握市場脈動及進行投資部位調整，實現股債資本利得，降低避險成本。今年第1季稅後盈餘達98.4億元，年成長121％，每股稅後盈餘為2.08元，ROE亦達23.2％，獲利創下歷史新高。

此外，中壽整體負債成本於已低於3％，淨值/資產比率達7.4％，資本適足率亦遠高於法定要求，整體財務結構穩健；今年在疫情相對控制得宜的情況下，保費動能持續推升，第1季新契約保費收入達259億元，年成長63％；其中因推動高價值外幣商品奏效，外幣新契約保費收入達203億元，年成長88％。

除了財務面持續有穩定表現，中壽也不斷致力業務通路轉型以擴大組織基盤，業務員登錄人數已連續三年持續攀升，去年在遭受疫情影響下，壽險公會登錄人數仍逆勢增長並突破13,000人，淨增年成長率不但是國內大型壽險公司最高，登錄人數排名更一舉躍升為壽險業第五名。今年第1季，中壽業務通路人力除再較去年同期成長7％外，人均產能亦較去年同期大幅提升44％，業務轉型已有明顯成效。

中壽長期推動永續經營，並對ESG議題高度重視，已連續兩年入選彭博性別平等指數(Bloomberg Gender-Equality Index，GEI)，是台灣唯一連續兩年入選的保險公司，今年更設立企業永續發展部，成為首家設立專責部門的保險公司。

該公司指出，將依循ABCDE五大發展策略，透過「A」( Accelerate Digital，數位躍升），「B」( Become Employer of Choice，卓越雇主），「C」( Customer Focus，顧客導向）「D」( Drive Growth，驅動成長）及「E」( Execution Excellence，高效執行）等不同面向，打造行動優先的數位平台，優化顧客旅程體驗，並藉由人才培育、大數據分析及各項業務的高效執行，尋求創新突破。

(時報資訊)