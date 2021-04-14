輕颱「舒力基」生成，氣象專家吳德榮表示，位於菲律賓東方海面的「舒力基」會先往西北西方向朝菲律賓接近，5天後逐漸受西風導引，向東北大迴轉，對台無威脅，無法紓解旱象，反而會讓大氣更穩定，更不容易下雨，對水情更加不利。今天至周五受東北風影響，北部、東半部有雨，北台灣降溫轉涼，從昨天高溫30度降到19度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天凌晨2時位於菲律賓東方海面的熱帶低壓已發展為輕颱「舒力基」。各國路徑預測皆顯示，「舒力基」先受太平洋高壓南側的偏東南東風導引，向西北西朝菲律賓接近，5天後逐漸受到西風導引，向東北大迴轉、朝日本東部海面前進，對台灣無威脅，不僅旱象無法抒解，反而更帶來穩定大氣，導致旱象更嚴重。

吳德榮表示，今天至周五(16日)東北風影響，北部、東半部局部短暫雨，中南部多雲時晴，山區午後有局部短暫雨。今天北台轉涼，其他地區高溫略降、低溫反升，北部氣溫16至21度，中部19至29度，南部21至32度，東部18至28度。明天、周五(15、16日)全台氣溫略回升。

吳德榮表示，周六(17日)至下周二(20日)水氣漸乾、各地多雲時晴，中南部山區午後偶有零星短暫雨的機率。白天北台舒適中南部微熱，早晚各地皆偏涼。

(中時新聞網)