拜登政府宣布 將在9月11日前從阿富汗撤出所有的美軍

美國總統拜登在斷定，面對阿富汗的安全與政治問題沒有軍事對策能解決後，決定專注在更迫切的國家安全挑戰上。1名政府高層官員說，他周三將宣布，美國在911恐攻事件20周年從阿富汗撤出所有的部隊。

據CNN與CNBC新聞網13日報導，美軍當初會進軍阿富汗，打這場美國史上最長的戰爭，就是因為2001年9月11日遭受死傷慘重的恐攻。而川普政府原本和民兵組織「塔利班」（Taliban）談定，要在5月1日前撤軍，顯然拜登錯過了這重要的期限。

好幾個月來，拜登一直在和顧問討論，並權衡最後決定，而他認為，美軍不該在早過了期限後，還待在阿富汗。此外，這名高官透露，北約（NATO）部隊也將遵循和美軍一樣的撤軍時間表。他還說，美軍可能會早在9月11日前就撤離，而這日期是剩餘人員撤離的最後期限。

這位官員說，美國已明確告訴塔利班，若在美國撤軍過程中發動攻擊，將受到報復。不過，美國從阿富汗撤軍充滿了風險，拜登之前的美國總統歐巴馬和川普都試過，但最後仍無法從阿富汗戰爭中脫身。

高級軍事指揮官主張，要在阿富汗維持駐軍，並說倉促撤軍可能導致阿富汗政府瓦解。美國情報界周二公開的評估警告，塔利班很可能在戰場上有所斬獲。

(中時新聞網)