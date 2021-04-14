被外界批評是民進黨網軍的卡神楊蕙如，因負面新聞不少，後來在網路論壇PTT上也聲名不佳，而昨(13)晚八卦版版主公告，再度封鎖楊蕙如的帳號，且長達10年，這讓許多網友都相當振奮，直呼「開蟑聖母又被抓到了」、「靠，她還敢出現啊」、「民進黨網軍又被捅了」、「離選舉越來越近，看來準備要大鬧一番了」、「蘇處長在天之靈，想必也會感到欣慰」。

楊蕙如先前因遭檢警指控，利用網軍汙衊我駐大阪辦事處，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，對此，楊蕙如在法庭中承認確實有與「幾個業主」集資，提供LINE群組的小朋友工讀機會；外界因此批評並認為楊蕙如就是民進黨的網軍頭子、為1450的代表人。

PTT八卦版版主公告再度封鎖楊蕙如帳號。(圖/翻攝自PTT)

而過去楊蕙如長期在PTT最大的討論版八卦版中活動，不少網友對其言行不以為然，昨晚版主發布公告表示，帳號「booksi1」為本板不受歡迎人物「slow」楊惠如分身，暫停其在板上發言的權限，封鎖時間長達3650日，版主更在文中怒嗆「楊蕙如的分身，不爽來告啦」。而該帳號為楊蕙如「至少第6個同IP帳號」。

版主的這個決策讓許多網友直呼大快人心，紛紛留言表示「開蟑聖母484今年還有接案」、「笑死，又被抓到」、「開蟑聖母分靈體」、「還來啊，還大阪處長的命來」、「網軍頭目7414」、「蘇處長在天之靈，感到欣慰」、「桶的好，這人真的噁心透頂」、「打不死的蟑螂好噁心」。

(中時新聞網)