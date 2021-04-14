前北市建管處施工科幫工程司謝國立、前工程員王德全等4人，涉嫌收賄，包庇業者取得「陽明書院明德會館建案」使用執照，涉犯《貪汙治罪條例》違背職務行、受賄罪。台北地檢署13日指揮調查局兵分19路搜索並約談謝及業者共9人到案，漏夜偵訊，14日凌晨諭令9官商各以5萬至50萬不等金額交保。

涉案官商包括建築公司「長泰金」總經理羅國郎交保5萬元、營建商「裕泰坤」總經理王勁中交保5萬元、工地主任劉書瑞交保5萬元、擔任白手套的跑照業者黃士勳交保50萬元、時任北市建管處施工科幫工程司謝國立交保10萬元、工程員王德全交保30萬元、查報隊約聘工程員楊忠翰交保30萬元、使用科約聘工程員胡朝養交保30萬元。

檢調獲報，靠行裕泰坤公司的黃姓業者（已歿），因承攬長泰金「陽明書院明德會館建案」土建工程，黃因與長泰金約定，應於2015年11月30日之前，取得建案使用執照，若工程延宕，每日需繳納10萬餘元違約金給長泰金賠償。

黃為避免繳納高額違約金，涉嫌於2015年11月底，透過跑照業者黃士勳擔任白手套，以現金行賄謝國立、王德全等人，謝、王在未實際審查竣工圖資料、且未重赴建案現場等複查，火速於1天內簽准核發執照。

檢調懷疑，黃姓業者為求儘速完成違建複查，另透過黃士勳分別行賄楊忠翰、胡朝養2人各5萬元，讓2人無視建案陽台外推等違規，也未赴建案現場實地勘查拍照，包庇放行通過違建複查。

檢調追查金流發現，黃姓業者行賄前，曾獲得裕泰坤總經理王勁中同意，並分別經白手套黃士勳及工地主任劉書瑞過目後，由裕泰坤先出帳部分款項，之後再由裕泰坤向長泰金請款，全案由北檢偵辦中。

(中時 )