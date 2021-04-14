「喝咖啡、吃甜食，讓你胃食道逆流嗎？」這句廣告詞令不少人印象深刻。營養師高敏敏表示，在台灣平均每4人就有1人有胃食道逆流的困擾，但要避免胃食道逆流，除了少吃甜食和咖啡外，另外還要戒酒、避免油炸類食物、碳酸飲料、減少吃太辣或太冰的刺激食物，若改變飲食習慣仍無法獲得舒緩，就要透過外科手術治療。

高敏敏上周二（6日）在臉書發文指出，在台灣平均每4人，就有1人有胃食道逆流的困擾，症狀又分為典型及非典型兩種。典型症狀為胸口灼熱及胃酸逆流；非典型症狀包括聲音沙啞、喉嚨卡（有異物感）、吞嚥困難（食道發炎、喉嚨痛）、慢性咳嗽、清喉嚨、嘴巴有酸苦味、脹氣、打嗝、胸悶、氣喘、噁心、想吐等。

營養師高敏敏在臉書分享胃食道逆流的症狀，並表示5大類食物應該要避免，若改變飲食習慣仍無法改善，恐要靠外科手術治療。（圖／翻攝自高敏敏臉書）

高敏敏說，要避免胃食道逆流發生，應減少或避免吃5大類食物，包括戒掉菸酒及檳榔、避免高脂肪食物（油炸、油煎類）、少喝碳酸飲料及濃咖啡因飲品、避免吃刺激食物（太冰、太燙、太辣）、少吃甜食（包含糖飲料）。

高敏敏補充表示，一般而言只要調整飲食、生活作息，再搭配藥物，皆可有效防治胃食道逆流發生，若還是無法舒緩不適感，可能就要透過外科手術治療，並提醒為了自身健康，必須要注意飲食，「畢竟胃只有一個」。

(中時新聞網)