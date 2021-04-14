台鐵太魯閣號2日發生嚴重出軌意外，釀重大死傷。（資料照）

台鐵太魯閣號事故造成重大傷亡，各界檢討改革台鐵聲浪再起，有工程專長的前高雄市副市長李四川昨(13日)在臉書心有戚戚焉的說，由於公共工程施工管理的馬虎，造成這麽大的傷亡，也讓同為工程人的他深表愧疚，願往生者安息，傷者早日康復。文章一出，不少網友立刻留言表示，「會做事的好人，卻不在其位，這才是國家的損失」、「川伯、高雄人想念您了」、「懷念川伯在高雄時的馬路」。

李四川13日在臉書提到，這十幾天來，每看到太魯閣失事的新聞，就讓從事公共工程長達快40年的他心有戚戚焉，而這幾天有好多媒體，要他談談對此事件及國內公共工程的看法，他都婉拒了，主因正是「說了又能改變多少？」

李四川透露，知道從事公共工程的公務員對於國内發包制度的無奈，尤其以最低標採購碰到劣質承商的痛苦（如要採最有利標又常被告圖利），也知道優良的營造廠商不願意低價承攬公共工程，但不管制度如何，工程人今天無論你是業主、設計者，或是監造、或是施工者，都要盡本分，扮演好你該有的角色，怎麼能不實事求是，而釀成這麼大的災害呢？真是「無言」，該要好好審思檢討，大力改革了。

不僅如此，李四川更說，把事情做好，老天爺一定會給你好回報，至於做好工程的本質就是「點點滴滴求其是」。這一篇文章一露出後，掀起不少網友討論，很多人都說「川伯，謝謝您做過的一切，辛苦了」、「句句說到誠實做工程人的痛」、「認同＋1」、「川伯一語道破」、「講得真好，做事要盡本分，老天爺一定不會虧待人的」、「感恩您在高雄的日子」。

(中時新聞網)