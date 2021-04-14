全美傳出6位女性接種嬌生冠狀病毒疫苗出現血栓，其中1人死亡。加州和舊金山灣區今天已暫停使用此疫苗。食藥局表示，治療疫苗引發的特殊血栓與一般血栓方法不同，以免造成傷害。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）與食品暨藥物管理局（FDA）發表聯合聲明，截至昨天，在美國接種嬌生公司（Johnson & Johnson）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗的680萬劑中，有6例民眾通報出現腦靜脈竇血栓（cerebral venous sinus thrombosis）。

這些案例皆為年齡分布18歲至48歲間的女性，症狀在接種嬌生疫苗後6至13天出現。聯邦官員計劃在明天召開會議、討論案件並根據疫苗的潛在風險程度做出後續決定。

FDA科學家馬克斯（Peter Marks）告訴媒體，治療因疫苗引發特殊血栓與一般血栓的方法不同。「標準治療法可能造成巨大的傷害，後果甚至致命。」目前在美國因接種嬌生疫苗而出現血栓的6位女性中，1例死亡、1位嚴重住院。

根據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）網站今天報導，暫停對民眾施打嬌生疫苗可能會減慢整體接種速度。不過，嬌生疫苗對加州的供應量約佔4%，加上4月初嬌生疫苗一項生產錯誤，已讓此款疫苗的供應劑量下降86%。

上週加州獲得近57.5萬劑嬌生疫苗，本週將下修供應量至6.76萬劑，下週更少，約2.2萬劑。

在今天發布的聲明中，嬌生公司表示，正與歐洲的衛生官員檢視最近的案例，同時推遲對歐洲供應疫苗。

相對於輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗必須施打兩劑才算接種完成，嬌生疫苗只需施打一劑。相關發展小幅打亂加州的疫苗接種秩序，許多疫苗接種中心通知民眾取消或重新預約。

CVS藥局（CVS Pharmacy ）表示，用電子郵件通知已預約民眾改期。另外一些疫苗中心如凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）會盡量維持民眾的第一劑預約，把原採用的嬌生疫苗名額改成提供輝瑞或莫德納疫苗。

(中央社)