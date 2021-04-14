資深藝人曹西平在演藝圈打滾多年，有話直說的他常在臉書反擊酸民，對於近來常被暗諷「變老變醜變形」，他則是直接開嗆：「怎麼還不去死一死啊，活著幹什麼？我又沒有要跟你睡覺」，一句話透露出他不滿情緒。
曹西平凌晨PO文開嗆酸民，表示自己想要過什麼樣的日子，究竟跟其他人有何關係？對於常被指出「變老變醜變形」，他坦言每次聽到都很想怒飆髒話，直接開嗆：「你們這些人是什麼東西，怎麼還不去死一死啊？活著幹什麼？我變形我變醜我又沒有要跟你睡覺，也沒有要跟你炒飯，你管我變成什麼樣子？」更指出酸民們連一張照片都沒有，卻只會在別人外表大做文章，怒斥：「自己又是什麼東西」。
曹西平強調花的是自己賺的辛苦錢，安分過自己的生活沒礙到任何人，不需要酸民整天來說三道四，畢竟日子過的好不好，跟其他人沒有關係，他表示已經60幾歲，40年前剛出道時，這些酸民人還不知道在哪裡？不解有什麼資格批評他，接著怒嗆：「你們混的是有比我好嗎？我當偶像歌星時你們會帥過我嗎？」
日前，曹西平曾表示：「社會現實有錢人家瞧得起你，沒有錢人家就是瞧不起你」，坦言若什麼都要比較，是永遠比不完，尤其人隨著生命逝去後，生前名利也會被遺忘，直言：「這就是所謂的人在人情在，人不在什麼事情都是個屁而已，人情冷暖你我都有體驗了」。
(中時新聞網)
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