資深藝人曹西平在演藝圈打滾多年，有話直說的他常在臉書反擊酸民，對於近來常被暗諷「變老變醜變形」，他則是直接開嗆：「怎麼還不去死一死啊，活著幹什麼？我又沒有要跟你睡覺」，一句話透露出他不滿情緒。

曹西平凌晨PO文開嗆酸民，表示自己想要過什麼樣的日子，究竟跟其他人有何關係？對於常被指出「變老變醜變形」，他坦言每次聽到都很想怒飆髒話，直接開嗆：「你們這些人是什麼東西，怎麼還不去死一死啊？活著幹什麼？我變形我變醜我又沒有要跟你睡覺，也沒有要跟你炒飯，你管我變成什麼樣子？」更指出酸民們連一張照片都沒有，卻只會在別人外表大做文章，怒斥：「自己又是什麼東西」。

年輕時都沒有瘋狂過 老了還有什麼事情可以任性呢，，？ (年輕時好吃好玩都要經歷過這一生才不遺憾） 自己想要過什麼樣子的日子都是自己的事情 這些賤亡友關你們什麼事情 你管我幹什麼？ 說我變醜說我變形 說我變老 說我歲月不饒人 我真的很想罵髒話... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2021年4月13日 星期二

曹西平強調花的是自己賺的辛苦錢，安分過自己的生活沒礙到任何人，不需要酸民整天來說三道四，畢竟日子過的好不好，跟其他人沒有關係，他表示已經60幾歲，40年前剛出道時，這些酸民人還不知道在哪裡？不解有什麼資格批評他，接著怒嗆：「你們混的是有比我好嗎？我當偶像歌星時你們會帥過我嗎？」

日前，曹西平曾表示：「社會現實有錢人家瞧得起你，沒有錢人家就是瞧不起你」，坦言若什麼都要比較，是永遠比不完，尤其人隨著生命逝去後，生前名利也會被遺忘，直言：「這就是所謂的人在人情在，人不在什麼事情都是個屁而已，人情冷暖你我都有體驗了」。

(中時新聞網)