台灣水情吃緊，苗栗、台中和北彰化已實施「供五停二」的限水措施，對此，一名台中女網友爆氣指出，全台多處都有限水措施，唯獨雙北和基隆沒有，且北水南調的措施只到新竹，忽略掉台中，讓她質疑「中部地區似乎被視為次等公民」，引起網友討論，不少人看了卻忍不住砲轟，因為雙北和基隆就是有下雨，到底要限什麼？而且北水南調管線就只到新竹而已，和什麼等公民到底有啥關係？

一名台中女網友日前在Dcard上發文表示，中部已實施「供五停二」的限水措施，且因近日都沒降雨，未來甚至可能升級成「供四停三」。而她整理了全台各地節水狀況後發現，台北、新北和基隆都沒有相關的節水措施，讓她不禁有些生氣，因為整個台灣都應共同面對艱難水情，而不是「只在沒有資源的地方限制資源」，而「有資源的地方卻不需要共體時艱」。

女網友接著說，新竹地區實施全面減壓供水，並透過「北水南調支援、海水淡化廠啟用」，讓寶山和寶二水庫下降幅度趨緩，因此新竹地區暫時不加嚴限水措施，但這些支援都只有到新竹，「中部地區不在需要支援的名單？停水先停中部，缺電先燒中火燃煤」，讓她忍不住說，中央政府的政策厚此薄彼，無視台中居民正受限水所苦，雖很不想這麼說，但中部地區似乎被視為「次等公民」。

許多網友看了卻留言砲轟，「台北就不缺水是要限什麼？限了多的水也是流掉啊，難道限了台北，南部的水就會變多嗎？」、「北水南調的管線，現在就只做到新竹給科技業，台積電等晶圓代工產業，科技業對台灣很重要」、「限水是因為水不夠，和什麼次等公民有何關係？」

不少北部人更吐露心聲表示，「以前北部常下雨，台中晴天在那邊爽，也沒有同情北部啊」、「基隆雨下成那樣沒限水很合理好嗎」、「水不夠自己到台北載啊，沒缺水的地方要限水什麼，台北人在淋雨的時候你在享受晴天欸」。

也有網友出面緩頰說，可以理解原PO的憤怒，也很同情中部地區限水的事情，但限不限水跟什麼等級的公民沒關係，只是剛好北部較常下雨而已，不過，不少人也支持調整水費，因為台灣的人均用水量在全球本來就偏高，漲水費也許能提高民眾的節水意識。

(中時新聞網)