搶攻母親節商機，全家便利商店(5903)自即日起至5月4日啟動第二波母親節預購，共推出蛋糕、甜點、3C家電等超過200項商品供民眾選購，全家預估，今年母親節業績將成長20%到30%。

母親節將至，全家便利商店啟動第二波母親節預購，此次「全家」主打「冠軍名廚」及「必BUY名店」所獨家開發的特色蛋糕，為了慰勞媽媽平日操持家務辛苦，同步推出超過50款的3C家電、美容儀器供民眾選購，全家預估，今年母親節業績將成長20%到30%。

受惠於店數與鮮食雙成長，全家3月合併營收為71.85億元，年成長7.3%，為歷年同月新高，累計前3月合併營收為208.41億元，較去年同期成長5.3%，亦是歷年同期新高。

展望4月，全家表示，在氣候趨暖下，清涼飲料、輕食類鮮食將成為話題重點，且母親節預購檔期發動下，皆可望成為驅動營收的動能。

(時報資訊)