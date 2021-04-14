縮時攝影廠--邑錡(7402)自結2月稅後盈餘為200萬元，單月每股盈餘為0.08元，由於創新ODM及OBM兩大事業同步成長，邑錡表示，今年營運可望優於去年。

邑錡因近期股價飆漲，應主管機關要求公告獲利自結數，邑錡自結2月稅後盈餘為200萬元，單月每股盈餘為0.08元。

邑錡3月合併營收4096萬元，年增19.3%，累計2021年前3月合併營收達1.11億元，年增12.5%。

邑錡2020年合併營收為4.11億元，營業毛利為1.37億元，合併毛利率為33.5%，稅後盈餘為2436萬元，每股盈餘為1.05元，公司董事會決議每股配發股利1.2元，包括0.7元現金股息及0.5元股票股利。

邑錡表示，今年創新ODM及自有品牌OBM業務均會成長，全年業績可望比去年好。

為拓展既有業務範圍，邑錡也積極由硬體銷售轉型為雲端軟體服務，並補強雲端平台團隊，將加速雲端平台的布建，透過自有晶片、終端產品與雲端平台整合式的產品與服務開發，進一步提升經濟規模效益並增進產能稼動率。

(時報資訊)