台鐵太魯閣號事件造成49人死亡218人輕重傷，衛福部4日成立賑災專戶，至11日已募得8.14億元。衛福部次長李麗芬12日表示，總善款的1/3將作為罹難者家屬扶助金，至少會撥發2.7億元，但餘下5.4億元卻出現只要經衛福部專案同意就能動支善款的用途，引起高度爭議。國民黨立委鄭正鈐表示，這讓他聯想起，高雄氣爆案善款不但被陳菊市府拿去日本考察、購置薪資管理系統，甚至還被高雄市府觀光局以出國推廣之名挪用；其中「想像空間」最大的是「委員會專案同意的項目」。

鄭正鈐昨日（13）在臉書發文表示，太魯閣號事故衛福部設立捐款專戶募得8.1億，僅三分之一用於罹難者家屬扶助金，引起許多議論。衛福部針對善款提出的七項用途，其中「想像空間」最大的是「委員會專案同意的項目」。這不免讓人聯想起，高雄氣爆案善款不但被陳菊市府拿去日本考察、購置薪資管理系統，甚至還被高雄市府觀光局以出國推廣之名挪用。

鄭正鈐質疑，高雄氣爆案善款被查出不當運用，去年六月監察院才通過糾正案，此時衛福部提出的捐款用途，要民眾如何能信任政府對於善款運用，能妥善用於受災民眾的照護？這場事故是政府的過失造成，政府是肇事者，本應負擔所有的賠償，民眾的愛心捐款就應全部用於罹難者家屬及傷者，為什麼還要有「委員會專案同意的項目」？

不僅如此，鄭正鈐強調，高雄氣爆案善款人謀不臧情事殷鑑不遠，民眾與政府之間的信賴關係已大打折扣，衛福部提出的捐款用途，不但不應有任何的模糊空間，且應全數用於罹難者家屬及傷者。

此外，鄭正鈐指出，此事故台鐵應對罹難者家屬及受害者負起國賠責任與消保法3倍懲罰性賠償金。依據消保法第51條規定，對於企業經營者因重大過失所致的損害，消費者得請求3倍以下懲罰性賠償金。台鐵除了已提罹難者賠償金新台幣540萬元、重傷者240萬元，應不要再行訴訟，主動比照消保法第51條規定，直接再給3倍懲罰性賠償金。鄭再指出，台鐵在事發工地設置及管理也明顯有欠缺，應依國家賠償法第3條規定，對罹難者及其家屬負國家賠償責任。

(中時新聞網)