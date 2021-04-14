小編今天（14日）精選5件不可不知的國內外財經大事，最大頭條是市場多次傳出三星為了提高CMOS影像感測器（CIS）市占率，將砸錢替聯電採購設備，並協助聯電擴產並包下新產能，但事實上，該合作計畫早已破局。。

【1】基於風險考量 三星助聯電擴產...早就吹了

市場多次傳出三星為了提高CMOS影像感測器（CIS）市占率，將砸錢替聯電採購設備，並協助聯電擴產並包下新產能，但事實上，該合作計畫早已破局。聯電28奈米及22奈米產能仍是自行擴產，三星也沒有花錢投資設備協助聯電擴產，聯電基於風險考量擴產計畫循序漸進。

【2】萬七當前 內資多殺多 台股再寫７紀錄

台股13日引爆內資多殺多的賣壓，空頭狙擊投信認養股，導致台股開高走低，終場下挫34.79點以16,824.91點作收。然台股盤中指數、上市成交值、當沖總交易戶數、當沖買賣金額、當沖成交量、權證成交值及個股期貨成交量均刷新歷史新猷。

【3】配合特斯拉 和碩美國廠落腳德州

和碩美國設廠地點有譜了。和碩自從去年釋出將在美國設廠後，至今未正式揭露地點、投資金額、預計生產的產品等。然而據了解，和碩其實德州廠廠址已經選定位於美墨邊界的德州El Paso，預計今年底可以做好量產準備，將為特斯拉代工中控台、自駕模組、電控單位、充電樁等。

【4 】飛騰列貿易黑名單案 世芯營收目標掉25％

IC設計服務廠世芯-KY大客戶天津飛騰被列入美國貿易黑名單，造成股價連吞第3根跌停，世芯-KY於13日舉行法說會說明對營運影響，預期今年營收目標將損失25％，但全年營收仍可望較去年成長20％。

【5】美匯率操縱國 台灣恐三度上榜

外電報導，美國財政部即將於本周四發布拜登上任後首次匯率報告，傳出美國財長葉倫為避免讓美中衝突升溫，傾向不把中國列為匯率操縱國；台灣則因去年下半年新台幣狂升，中央銀行干預幅度已「超標」，遭列入匯率操縱國的機率相當高。對此央行表示，會盡力跟美國方面溝通，取得美方諒解。

(中時新聞網)