香港一代傳奇人物泰迪羅賓(本名關維鵬)，年幼時因不慎摔倒，跌斷脊椎，加上細菌感染侵蝕骨骼，導致身高不足150公分，且只能弓著背走路，但卻不影響他在演藝圈的地位，近日，知名導演章國明曝光他的近況，76歲的他依舊狀態很好。

章國明在社群曬出一張聚餐照，開心寫下：「我的超級好朋友」，只見罕見露面的泰迪羅賓，留著一頭長髮，看上去相當瀟灑，外型幾乎和年輕時沒太大變化，根本看不出已經76歲，保養相當得宜。

章國明曬出和泰迪羅賓聚餐照。(圖／翻攝自章國明IG)

泰迪羅賓在《群龍奪寶》中和劉德華合作。(圖／翻攝自微博)

泰迪羅賓會演會唱又會導，領頭組建第一支華人樂隊「泰迪羅賓與花花公子樂隊」，擔任主唱和詞曲創作，堪稱「香港一代搖滾宗師」，而他第一部出演電影則是《愛情的代價》。

他也學習電影製作，第一部監製的電影《點指兵兵》，獲得非常好的口碑和票房，讓他一舉成名，當時導演就是章國明，之後也監製不少名作《胡越的故事》、《彩雲曲》、《英倫琵琶》等。

而他不僅自己表現亮眼，還慧眼識英雄，在一場頒獎典禮上，看到帥氣的劉德華，就問對方想不想拍電影，曾在《群龍奪寶》中合作，二人彈著鋼琴唱《真真假假》的鏡頭，更成為港片中的經典畫面。

泰迪羅賓不僅慧眼識劉德華，還曾提攜過周潤發、許冠傑等人，90年代末他淡出幕前，隱居加拿大，2010年復出演新晉導演郭子健的電影《打擂台》，憑藉該劇奪得金像獎最佳男配角，而這部電影的投資人正是他當年一手提攜的劉德華。

(中時新聞網)