「燥熱的八月讓我滿身大汗，我有點喘不過氣來，」輔大商研所博士生、也曾任職高科技公司要職的黃健予，描述52歲那年的父親節，他正在餐廳，準備和老婆共進大餐，突然狀況就來了，「我覺得心口疼痛劇烈，痛楚擴散至左臂、肩膀，全身冷汗直流、呼吸困難。」後來他被送進急診室，急救過程中，心跳停了73分鐘才撿回一命，之後還要面對大手術、換心、復健等漫長歷程。黃健予後悔，忽略上天一再攤在他面前的警訊。以下是重點書摘：

我的狀況比原先料想的還要危急，確定是急性心肌梗塞，同時已經產生心因性休克，它代表心肌大範圍壞死，一旦發生急性心肌梗塞併發心因性休克，治療預後的狀況非常不理想，死亡率通常在八成以上。是一項死亡率相當高的疾病。

急性心肌梗塞患者約有7-8％會產生心因性休克，是左心室衰竭造成、最嚴重的臨床表現，死亡率相當高。(示意圖/Shutterstock)

站在旁邊的急診醫師，決定將我轉院處理，這看似轉移醫療人球的無良行為，卻是讓我救回一條命的重要關鍵。心臟內科的心導管手術失敗之後，唯一的方法只能轉心臟外科緊急手術。這分分秒秒的救命時間都不能耽擱，急診室醫生開始撥給全台北市的心臟外科，救命的時機只剩這最後的機會，偏偏台大、榮總、一間一間找下去，完全沒有空床，命懸一線的病人只能祈禱老天的奇蹟出現，但是時間真的不多了。

突然急診室醫生大吼一聲：「找到了」，振興醫院剛剛清出一張病床。在一團低迷的氣氛裡，似乎又看到了一絲光明；振興醫院的心臟外科團隊剛剛收下病歷，願意接手。數年後，在一次的回診中，我採訪了振興心臟外科的張忠毅主任：當時為什麼願意接下這個必死無疑的燙手山芋？主任笑著說：「做為心臟急症的後送醫院，振興從來不會、也沒有拒絕的權利！」

振興不愧是國內最專業的心臟外科醫院，他們迅速的組合急救醫師及醫護人員，隨同急救設備帶上救護車，一路駛向汐止國泰救人；我被醫療管線五花大綁的送上救護車時，生命跡象已經在讀秒中逐漸衰退，到院前，心跳呼吸中止……這群振興急救人員很有經驗，在電擊與強心針的強力支撐之下，我勉強維持生命跡象直到進了振興開刀房，此時距離我病發倒下，已經超過了四個多小時。

●心臟停止七十三分鐘

振興心臟外科的陳怡誠醫師，成了我日後的貴人；此時距離我心肌梗塞發作已經超過四個小時，在做完置入氣球擴張術之後，發現心肌壞死面積已經無法估計，只能先切斷病根，直接在開刀房進行冠狀動脈繞道手術。醫師發現我的三根冠狀動脈已經糜爛兩根，於是先從左小腿上取下一條大隱靜脈，置換兩根冠狀動脈來創造新的血流通道，在心臟停止七十三分鐘之後，完成心臟三大手術之一的冠狀動脈繞道手術。

原以為手術相當成功，卻因為在急診室中注射過多的抗凝血劑，造成手術後的大出血，經過大量輸血之後，病況才又恢復穩定；漫長的急救，終於在十二小時後告一段落。

回到手術恢復室，前面似乎還有一段漫長的路要走，術後恢復狀況如何？心肌壞死的面積有多大？這一切都得等待時間來考驗，這一刻，更容易讓人感慨：死亡跟明天哪一個先到？

對換心人黃健予來說，走過生命幽谷，「認真活著」，何嘗不是充滿勇氣的一種選擇。他在手術後第1000天「慶生」，感謝人生再邁進新的里程碑。(圖/取自黃健予臉書)

我們都有一種僥倖的心態作祟，在被心臟內科醫生警告時，其實我已經犯了一次的錯誤，這個錯誤讓我險險進了鬼門關，但是再回頭想想，埋下這個地雷，卻是早有跡象：

從衛福部發布的心血管疾病的十大風險因子：遺傳、性別、好發年齡、抽菸、糖尿病、血脂異常、肥胖、缺乏運動、生活壓力、高血壓等十項因素來看，我除了沒有糖尿病，也沒抽菸，其餘的八項風險均昭昭在列。

我心存僥倖想和死亡對賭，最後輸了，輸了的下場幾乎就是一條命！

《失去心跳的勇氣：重「心」出發，活出雙倍精彩的第二人生》書封。（圖／時報出版提供）

(中時新聞網)