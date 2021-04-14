范雲、陳歐珀等19位民進黨立委提案，要求修正「道路交通管理處罰條例第七條之一」條文，表示「為免過多民怨，民眾檢舉案件若非重大交通違規，實應先給予違規者一次勸導機會，爰提出本次修法。」該修法將在今(14)日進行闖關，對此，網友怒轟「台鐵才發生這麼重大的交通事故，民進黨還想要給違規者方便？到底還要死多少人民進黨才會醒？」

民進黨立委提案，要求修正「道路交通管理處罰條例第七條之一」條文，將其中的「對於違反本條例之行為者，民眾得敘明違規事實或檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉，經查證屬實者，應即舉發。但行為終了日起逾七日之檢舉，不予舉發。」改為「對於違反本條例之行為者，民眾得敘明違規事實或檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉，經查證屬實者，『先給予勸導，若同一違規事實再犯者，即予舉發』。但行為終了日起逾七日之檢舉，不予舉發。」

對此，網友群情激憤，痛批「台灣交通已經夠亂了，民進黨還要來這套？」「民進黨團挑這時間點提案，有夠天才」、「太棒了，那我看殺人未遂也直接除罪，反正沒死嘛」、「爛到已經不會生氣了，只想笑」、「出事死人才罰，讚喔」、「這政黨是沒有下限的嗎？」

但也有網友注意到，國民黨也提出了相似的提案，鄭正鈐、蔣萬安等24位藍委也提出在該條例中追加「對於不影響交通安全之違規檢舉案件，應先開立勸導單，其類型由主管機關定之。」等敘述，讓網友痛批「藍綠都在亂搞」、「這種條文如果過了，以後交通事故數量肯定翻倍，就看會死多少人」。

【LIVE直播】綠委提案交通違規放水修法？ 立院交通委員會議場畫面｜2021.04.14

(中時新聞網)