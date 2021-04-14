蔡姓男子與楊姓女子2009年結婚，2人為了豆漿一事吵架，各自找其母親簽名作證離婚，並在2016年辦妥離婚登記，蔡男事後反悔提告，台灣高等法院維持一審判決，認定楊女代替她母親簽名作證，且證人也未向蔡男確認是否要離婚，離婚無效，判決婚姻關係存在。

蔡男提告表示，離婚協議書由他與楊女的母親各自擔任證人，但楊母並未向他確認是否有離婚真意，因協議離婚因欠缺2人以上之證人簽名法定要件應歸無效，他與楊女的婚姻關仍存在，請求法官判決確認。

楊女說，蔡男工作不穩定又沈迷於賭博，導致家庭生活陷入困頓，需依靠她娘家親人接濟，2016年5月7日蔡男因一杯豆漿再度為難她，她無法繼續忍耐而向蔡男提出離婚請求，2人同意各自尋找一位證人，並於隔天前往戶政機關辦理離婚登記。

楊女解釋，當晚母親因不忍她繼續處於此種生活而答應簽字，但她母親向法官表示，當時女兒與丈夫為了豆漿吵架，楊母說如果覺得婚姻不要繼續下去那就簽，然後楊母就叫女兒幫其簽名，也沒有當面或打電話跟蔡男確認離婚的意思。

新北地方法院認為，楊母並未親自見聞蔡男是否確有與楊女離婚之真意，且她又稱其並未在離婚協議書上親自簽名，而是叫楊女幫忙簽名，因證人未親自於離婚協議書上簽名，也未親自見聞離婚之真意，離婚無效，楊女不服提上訴，高院駁回。可再上訴。

(中時 )