美股科技股走揚，那斯達克指數大漲146.1點，法人表示，將有助台股表現，指數有機會再度挑戰17000點關卡。

不畏美國聯邦衛生單位建議各州暫停接種嬌生疫苗及通膨急遽增加，美股科技股推升標準普爾指數上揚13.6點，漲幅0.33%，收在4141.59點，再創新高。

那斯達克指數漲146.1點，漲幅1.05%；道瓊工業指數表現相對疲弱，下挫68.13點，跌幅0.2%。

國內外產業訊息方面，世芯-KY最大客戶飛騰遭美國商務部列入實體清單，世芯-KY估計，若今年飛騰無法貢獻業績，將影響公司營收約25%，不過，後續有其他客戶填補缺口，今年業績仍有機會成長。

王品敲定股東會紀念品，王品股東（含零股）月月都送新台幣168元抵用券，加上200元現金抵用券和300元王品折抵券，總值2516元。

法人表示，台股13日盤中創下17041.37點歷史新高後震盪拉回，終場收跌34.79點，不過，成交值達4630.09億元創歷史天量，顯示市場人氣熱絡，多頭格局未變，預期台股將在17000點關卡附近震盪。（編輯：趙蔚蘭）1100414

(中央社)