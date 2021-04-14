昨天金塊隊傳來噩耗，根據名記者Shams Charania報導，他們當家得分好手賈瑪莫瑞(Jamal Murray)遭遇大傷，左膝十字韌帶撕裂，本季也宣告報銷，這對金塊來說無疑是沉重打擊，畢竟金塊目前高居西區第三，隊內也才剛迎來好手戈登(Aaron Gordon)組成強大鋒線陣容，而且賈瑪莫瑞本季表現驚人，他場均出賽35.5分鐘，能砍下21.2分、4.1籃板以及4.8助攻全面成績，投籃命中率47.7%、三分球命中率40.8%、罰球命中率86.9%，完全是金塊不可缺少的大將。

Devastating, season-ending injury for Jamal Murray, who emerged as a superstar in the NBA bubble last summer and has worked diligently in his career to be a lead guard who is respected by his teammates and coaches. https://t.co/B9QqZ6tdoi — Shams Charania (@ShamsCharania) April 13, 2021

賈瑪莫瑞是昨天在對抗勇士時受傷的，他在比賽最後階段一次切入扭傷左膝，痛苦倒地呻吟，根據《丹佛郵報》記者Mike Singer報導，他確定左膝十字韌帶撕裂，按過去傷病案例，他本季幾乎不可能回歸。Singer表示，消息人士指出，目前賈瑪莫瑞手術行程還沒有安排好，預計將在接下來幾小時內與團隊飛回丹佛接受治療。一但確定動刀，就不太可能在本季回歸賽場了。

Jamal Murray is out for today's game with right knee soreness, team says. It's his fourth straight game he'll miss.



For what it's worth, he's still going through his shooting warmup. — Mike Singer (@msinger) April 11, 2021

本季至今賈瑪莫瑞已出賽48場，幾乎是球隊除約基奇(Nikola Jokic)外的得分主力，昨天賽後總教練麥克馬龍(Mike Malone)說道：「大家在更衣室情緒非常低落，他才剛復出，一直受膝傷困擾，之前也為此休戰4場。這才是他復出第一場，這種感覺太糟糕了。」「不管是誰受傷，我愛我們球隊所有球員。我痛恨看到他們中有人因為傷病倒下，尤其他對我們來說極度重要。」而在他傷後，球隊阿根廷戰將卡巴佐(Facundo Campazzo)發揮至關重要，他目前平均上場18.7分鐘，場均5分、1.6籃板、2.8助攻，投籃命中率38.5%、三分球37.8%、罰球83.7%

(中時新聞網)