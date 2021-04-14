昨天金塊隊傳來噩耗，根據名記者Shams Charania報導，他們當家得分好手賈瑪莫瑞(Jamal Murray)遭遇大傷，左膝十字韌帶撕裂，本季也宣告報銷，這對金塊來說無疑是沉重打擊，畢竟金塊目前高居西區第三，隊內也才剛迎來好手戈登(Aaron Gordon)組成強大鋒線陣容，而且賈瑪莫瑞本季表現驚人，他場均出賽35.5分鐘，能砍下21.2分、4.1籃板以及4.8助攻全面成績，投籃命中率47.7%、三分球命中率40.8%、罰球命中率86.9%，完全是金塊不可缺少的大將。
賈瑪莫瑞是昨天在對抗勇士時受傷的，他在比賽最後階段一次切入扭傷左膝，痛苦倒地呻吟，根據《丹佛郵報》記者Mike Singer報導，他確定左膝十字韌帶撕裂，按過去傷病案例，他本季幾乎不可能回歸。Singer表示，消息人士指出，目前賈瑪莫瑞手術行程還沒有安排好，預計將在接下來幾小時內與團隊飛回丹佛接受治療。一但確定動刀，就不太可能在本季回歸賽場了。
本季至今賈瑪莫瑞已出賽48場，幾乎是球隊除約基奇(Nikola Jokic)外的得分主力，昨天賽後總教練麥克馬龍(Mike Malone)說道：「大家在更衣室情緒非常低落，他才剛復出，一直受膝傷困擾，之前也為此休戰4場。這才是他復出第一場，這種感覺太糟糕了。」「不管是誰受傷，我愛我們球隊所有球員。我痛恨看到他們中有人因為傷病倒下，尤其他對我們來說極度重要。」而在他傷後，球隊阿根廷戰將卡巴佐(Facundo Campazzo)發揮至關重要，他目前平均上場18.7分鐘，場均5分、1.6籃板、2.8助攻，投籃命中率38.5%、三分球37.8%、罰球83.7%
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。