行政院長蘇貞昌核准促轉會延任一年，引發爭議；國民黨前立委孫大千今在臉書表達堅決反對「萬年東廠」，並向促轉會提出五問，同時質問蘇揆核准促轉會報請延任案之際，也應向台灣人民交代，為什麼對於核定台鐵總體檢報告要如此拖拖拉拉？

孫大千說，促轉會在申請延任之前，應該先回答的幾個問題：

一、原本在兩年內應該完成的工作，到現在過了三年都一事無成，這樣的組織有什麼臉再花納稅義務人的錢呢？

二、促轉會每年要花費的預算，恐怕足夠更換F-5E的彈射椅，以及完成在台鐵沿線脆弱路段的監視預警系統。對台灣人民來說，到底哪一個比較划算呢？

三、在過去三年，促轉會除了爆出一個張天欽的東廠風波之外，究竟對於促進台灣轉型正義的工作上有什麼具體的成果？

四、促轉會所列的未來三項工作，「貫徹究責」、「協力共進」及「深化法制」，根本就是自打嘴巴。過去三年，促轉會都沒有貫徹究責和協力共進嗎？至於深化法治，難道行政院法制單位和立法院不能完成嗎？

五、促轉會不斷地延任擴權，難道不害怕成為台灣下一次民主改革中要被轉型正義的對象嗎？

孫大千強調，蘇貞昌在核准促轉會報請延任案的同時，請別忘了向台灣人民交代一下，為什麼對於核定台鐵總體檢報告要如此的拖拖拉拉呢？

(中時 )