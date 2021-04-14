周二美股漲跌互見，台北股市今(14日)開盤以16869.78點、上漲44.87點開出，台積電ADR上漲0.31%，今日開盤上漲3元，開在608元，聯電持續開高，開在55.4元，上漲1元。

美國公布的3月消費者物價指數創下近9年來最大增幅，加以美債殖利率下滑，美國暫停使用嬌生疫苗等訊息，並沒有減緩美國投資人信心，標普500指數收盤再創歷史新高，收在4141.59點，上漲13.60點(或0.33%)，那斯達克指數也上揚，收在13996.10點，道瓊指數收盤則下跌68.13點(或0.20%)，收33677.27點，費城半導體指數收盤下跌5.63點(或0.17%)，收在3252.70點。

台股13日指數上下劇烈震盪逾200點，盤中雖創17041.37點新高，但收盤由紅翻黑下跌34.79點，收在16824.91點，成交值4630.09億元，外資及陸資賣超17.52億元，投信賣超15.94億元，自營商賣超7.68億元，三大法人合計賣超41.14億元。

法人表示，就技術線型來說，連續3的大量黑K確實不利短線，但因台股多頭趨勢不變，指數做適度的拉回整理並不是壞事，只要指數持續創新高，代表多頭趨勢不變，後續可觀察幾個重要均線支撐能否守穩後再創新高，半導體族群仍是穩盤重心，大盤要回穩，半導體族群表現相當重要。

(中時新聞網)