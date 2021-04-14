歐系外資針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告，世芯-KY預估今年不再出貨飛騰的假設下，估計該事件對今年營收的影響幅度為25%，故美系外資現階段維持世芯-KY中立評等、目標價780元。

美系外資表示，世芯-KY目前已經暫停了所有對飛騰的出貨，世芯-KY預估，在今年不再出貨飛騰的假設下，估計該事件對今年營收的影響幅度為25%，但在該衝擊下，世芯-KY仍看好在其他客戶的貢獻下，全年營收可望成長20%，現階段維持世芯-KY中立評等、目標價780元。

美系外資表示，世芯-KY為彌補飛騰訂單留下的缺口，將爭取更多得NRE(委託設計)項目，並且可以在3-4個月內看到一些收入貢獻，另外，世芯-KY也開放部分毛利率較低的量產業務。

美系外資表示，從歷史經驗看，美國商務部針對實體清單釋出許可通常需要3~4個月，例如英特爾和AMD的PC CPU獲准供應給華為，故假設世芯-KY在下半年有機會恢復飛騰出貨，則營收成長幅度有機會上看50%。

美系外資表示，長期來說，AI(人工智慧)、ASIC(客製化晶片)將成為世芯-KY長期動能，世芯-KY看好7奈米的ASIC需求將在2022年增長，這其中有可能包括亞馬遜、Habana，以及一些大陸AI/GPU客戶，也因此，世芯-KY看好，即使沒有任何飛騰的CPU貢獻，2022年營收仍可能顯示出增長。

(時報資訊)