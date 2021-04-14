南投縣信義鄉的丹大野溪溫泉是許多溫泉愛好者的夢幻景點，但近日有人發現該處溪流上竟出現8隻死亡的水鹿，且每隻水鹿皆沒有頭部，疑似遭獵人獵殺後取頭，屍體就被丟在溪流上；而鄰近的大石上還有噴溪寫上「到此一遊」引發眾怒，有民眾肉搜中噴漆人的身分，對方則解釋沒獵殺鹿，僅說「噴漆作紀念錯了嗎？」

1名網友在臉書「台灣溫泉探勘網」公開多張丹大溫泉的溪流上，有8隻水鹿遭獵殺取頭的照片，照片中水鹿的屍體倒在水流中，身上有疑似槍孔痕跡，而遺體均沒有頭部；其中1張照片中，1處大石上有紅漆噴上「迪洋2021.4,8到此一遊」、「丹大獵人小恩到此一遊」等字，疑似為獵人打獵後留下紀錄。

有人發現該處溪流上竟出現8隻死亡的水鹿，且每隻水鹿皆沒有頭部，疑似遭獵人獵殺後取頭，屍體就被丟在溪流上；而鄰近的大石上還有噴溪寫上「到此一遊」引發眾怒。（圖／翻攝自臉書台灣溫泉探勘網）

照片引發民眾激憤，有民眾肉搜出噴漆的當事人臉書；該當事人在臉書寫下「真好笑，我們只是去玩也能被大做文章」，並說「噴這些漆，我們錯了嗎？」質疑「那我們當天所碰到的登山客是否列入名單，那他們也錯了嗎？」；該當事人澄清水鹿並非遭他獵殺，他只是去泡溫泉後噴漆作紀念，直說「溫泉出（初）體驗，個性簽名也能出問題無解」。

鄰近的大石上還有噴溪寫上「到此一遊」引發眾怒，有民眾肉搜中噴漆人的身分，對方則解釋沒獵殺鹿，僅說「噴漆作紀念錯了嗎？」。（圖／翻攝自臉書台灣溫泉探勘網）

鄰近的大石上還有噴溪寫上「到此一遊」引發眾怒，有民眾肉搜中噴漆人的身分，對方則解釋沒獵殺鹿，僅說「噴漆作紀念錯了嗎？」。（圖／翻攝自臉書台灣溫泉探勘網）

有民眾留言認為只取鹿頭是為了要拿鹿茸，而非吃鹿肉、傳承狩獵文化，和政府立法讓原住民族群合法狩獵的初衷有些違背；也有人認為噴漆簽名的行為更是超過，「噴漆就有扯了」、「噴漆真的是秀下限了」；南投縣警察局信義分局青雲派出所所長游景鉦也留言回應已接獲通報，保七警察總隊第六大隊及林務局、信義鄉公所等單位正加強查緝中。

(中時新聞網)