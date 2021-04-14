交通部長林佳龍日前表示請辭一事已決定，也已將行李打包好。（資料照）

台鐵太魯閣號發生重大事故後，交通部長林佳龍請辭，去留問題引發各界關注，這幾日開始出現慰留聲浪。資深媒體人陳揮文昨(13日)晚間在節目中談到此事時突然摔筆，並說「這節骨眼還有人在幫林佳龍講話，欠人罵也不用這樣，我看了實在不懂」。

林佳龍為台鐵出軌事件請辭，目前尚未獲准，但他也表明辭意已堅，而與此同時外界卻出現慰留聲浪，遭批是交通部動員、想轉風向。對此，交通部也已回應表示，很感謝這段時間各界的打氣聲音，部長已強調個人去留不重要，相信各界的關心，都是出自於對受害者及家屬的疼惜；對於指涉本部有官員動員團體慰留一事，並非事實，不要政治化。

陳揮文13日在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中說，林佳龍有政治企圖心、野心，但他畢竟不是交通方面的專業人士，而現在這個節骨眼，還有人在幫林佳龍講話，「欠人罵也不用這樣，我看了實在不懂」，難道林是因為很認真扛這責任嗎？但他之前是莫名其妙、因為酬庸才當到交通部長，因此現在有慰留聲浪出現，讓他相當不解。

另外，林佳龍13日在臉書po出《給台鐵人的一封信》，提到台鐵有很多默默工作的夥伴，是台鐵最寶貴的資產。他也認同在組織改造前，要先改革，且必須包括交通部在內以身作則。而改革的路上，他會繼續努力，與大家作伴。他認為3年之內發生2次嚴重事故，台鐵改革顯然不夠好、不夠快，這些責任應由他承擔，自己堅持辭去交通部長的職務，同時盼喚起各界和政府對台鐵投入更大的支持並加速改革。

對此，陳揮文則說，「現在要滾蛋，寫了一封信給台鐵，不必了、不必了，沒你事情，東西收收可以走」；他也質疑，為何林佳龍在辦公室打包，記者會知道呢？「不要再演了、演的有夠難看，政治生命到這邊告一段落，不要再鬼扯，難道還要再選嗎?還是期待蔡總統給你安排個什麼位置?」

各界慰留林佳龍竟是交通部下令？曝多公會受不了投訴爆料 鄭麗文轟：毫無人性！無恥！

(中時新聞網)