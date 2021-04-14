【愛傳媒葉毓蘭專欄】4月12日上午，在立法院參加國民黨黨團「跟蹤騷擾立法擺爛 膽顫心驚回家難！」記者會，隨後到內政部警政署刑事警察局考察「打詐、掃黑、治安維護、反毒及贓證物管理」，結束後，立即驅車前往參加立法院交通委員會的邱臣遠召委主辦的考察交通部臺鐵局「地錨邊坡改善工程」。

首先到宜蘭蘇澳鎮臺鐵北迴線0K+915處，是在臺鐵軌道上方的邊坡地錨工程，在工區都做了層層的防護以避免物品掉落軌道，如果都以這樣戒慎恐懼的萬全防護，而且都只能在處有列車通行的時段才能施工，當不會有太魯閣號的悲劇發生。

另一處是在平溪火車站附近的K34+708處則是在軌道下方邊坡施做地錨工程，增加軌道路基強度，也都是在沒列車通行時才能施工。

現場臺鐵局代理局長祁文中表示，目前的邊坡防護工程有15處，一處已完工、9處施工中其中3處施工安全防護措施不足停工改善中、3處發包中、2處規劃中。

臺鐵局將記取教訓，在鄰軌工程都必須要求做好護欄而且在軌道旁也要加設阻樁，防止物品掉落軌道。

而這次太魯閣號車禍的地點，以時速130公里出和仁隧道進入彎道，等看到軌道上躺著工程車時根本無有足夠時間反應煞停，避免事故發生，因此，應該有異物人侵偵測系統，當有異物掉落或侵入時能同時通知最近的列車及車控總所以便通知其他列車採取必要措施。

蘇院長已經指示，盤點需加設邊坡防護工程的地點及異物入侵偵測系統，需要預算行政院一定支持。

而我也要求政府應該檢討政府採購法，為何劣績斑斑的李義祥可以多次承包臺鐵工程?又可以違規充當東新工程的工地主任？

是不是有借牌投標，這些疑點都要查明給受害者及全民一個交待。希望臺鐵局能亡羊補牢，避免悲劇再發生。

太魯閣事件發生後，很多臺鐵員工提供了有關臺鐵的問題，我們希望能提早發覺弊端，事先防範，很多問題除了外界監督外，內部才能看到真正的問題，因此，我也將在本周三在司法法制委員會召開揭弊者保護法公聽會，希望能從內部員工反映問題，防止公共工程弊端發生，危害公共安全。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)