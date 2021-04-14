日本政府拍板，福島核廢水兩年後排入海洋。國民黨革實院長羅智強今早在臉書酸嗆「助」日代表謝長廷快幫日本說話，並建議日本可邀謝長廷示範喝稀釋過的福島核廢水。包括新竹市議員林耕仁等網友紛紛留言，不滿週邊韓國、大陸都已經發出嚴正抗議，蔡政府卻僅表達「關切」。

羅智強發文說，普天同慶，日本福島核廢水終於要回到海洋母親的懷抱，助日代表謝長廷趕快出來幫日本說話吧！為了消除各國的疑慮，他建議日本不妨邀請謝長廷示範喝一杯被稀釋過的福島核廢水，相信以謝長廷對日本的深厚情誼，一定不會拒絕。

羅智強還酸說：「福島核廢水，謝長廷先喝，我OK！」

這則文一貼上，網友紛紛留言，國民黨新竹市議員林耕仁說，週邊韓國、大陸都已經發出嚴正抗議，蔡政府僅表達「關切」，核廢水排入海連日本漁民都不支持，蔡政府還在觀望什麼？

另有網友說，「核廢水倒海裡、秋刀魚賣臺灣，核食也賣臺灣！日本人真是《無欲則剛！》什麼都不要，咱們『內交部長』的大哥哥，對臺灣真好！跟美國賣臺灣的天價武器及萊豬一樣，對臺灣都特好，民進黨對臺灣這個國家及子民，也特好！」「我非常敬重民進黨在在野時的面目與態度，一副大義凜然的嘴臉，如今？」「把日國當阿公了？」「這種胳臂往外彎的『助日代表』，好樣的！」「如果廢核水都能流向大海，那核電更不用擔憂，請蔡政府大膽啟用……」。

(中時 )