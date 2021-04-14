【愛傳媒陳朝平專欄】美國國務卿布林肯NBC獨家專訪時表示，美國擔心中國大陸對台灣的侵略行動。

他承諾幫助台灣「自我防衛」，但是，被問到如果大陸侵略台灣，美國會不會做出軍事回應，布林肯馬上祭出了政客的慣用語表示：他不願回答假設性問題。

儘管布林肯承諾助台自我防衛，但是，專訪中，他並未定義自我防衛一詞，也沒有說明如何協助台灣自我防衛。

對照他閃爍其詞回答「如果大陸侵略台灣」的問題，顯然，台灣真有事，美軍介入戰場的機會微乎其微，最多是協助台灣自我防衛。自我防衛，是關鍵詞，也就是台灣須自助，而後美國協助。

至於台灣要自我防衛到何種程度，布林肯沒說，估計，美國所謂協助，不外乎持續加強軍售台灣、機艦巡邏台海南海規律化而已。布林肯的專訪內容，搭配另外兩則新聞，特有意思！

一是美國海軍神盾驅逐艦馬斯廷號艦長翹腳監控遼寧艦的一張照片，這張照片是美海軍官網刻意發布的。一是菲律賓軍方宣布美菲兩國將從今天起展開為期兩周的軍演。據透露，兩國日前曾討論南海情勢與區域安全。

翹腳監控4千碼外的遼寧艦，是好整以暇？輕蔑共軍？挑釁共軍？是鬥而不破？還是袖手旁觀，且看台灣如何自我防衛，再做決定？

畢竟，輕啟戰端，事關重大。而歷經阿富汗、伊拉克、敘利亞戰爭，師困兵疲的美軍，還有多少飽受種族歧視的基層有色官兵，願意為台灣一戰？

協助「台灣防衛」和協助「台灣自我防衛」，兩字之差，意思大不同。美菲聯合軍演，是美國協助菲律賓防衛，不待菲律賓完成「自我防衛」。

美日聯合軍演、美韓聯合軍演，都意味著美國真有協防日韓之心。美國真要協助台灣防衛，就應該和國軍展開聯合軍演，而不是成天散播大陸即將武力犯台的情報，拼命將庫存的過時軍備武器、高價賣給台灣！

不過，若是美國協防菲律賓時，打了太平島的歪主意，或是協防日本時，明示釣魚台主權屬於日本時，不知道台灣又該如何「自我防衛」法？配合美軍？放棄對太平島和釣魚台的主權？還是和中國大陸站在同一戰線，堅決捍衛主權和領土？

換個角度，如果台灣下定決心，以對話替代對抗，以交流替代鎖國，以和平競爭替代軍備競賽，美國的戰略規劃又將如何改變？

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)