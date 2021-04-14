宜蘭縣連姓男子與王姓少年有債務糾紛，不久王姓少年遭車撞擊後遭強擄，並帶往新北市汐止區一棟大樓囚禁，警方昨天下午攻堅，當場逮獲5人，4人從6樓陽台攀爬逃逸，逃逸的嫌犯有3人遭當地警方逮捕，但其中一名嫌犯不見蹤影，經擴大搜查，發現他在逃逸過程中不慎墜樓身亡。

警方今天（14日）表示，昨上午11時許接獲報案，指王姓少年遭連姓男子等人所擄，連男疑因認為購買面膜遭王姓少年詐騙，心有不甘才夥同友人一起犯案，連男等人要求王姓少年簽下20萬元本票，還對他施以棍棒報復。

昨下午警方前往汐止區一棟大樓攻堅，破門時現場逮獲3男2女，連男等4人從6樓陽台逃逸，新北警方不久逮獲逃逸中的3人，但從落網的黃姓少年口中得知，他的父親、也是嫌犯之一黃男從陽台逃逸後不見蹤影，警方遂擴大追查。

當天晚上10時許警方在攻堅的大樓2樓天井發現黃男，但黃疑因墜樓後身亡，今天警方在訊問後，依傷害、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌將連姓男子等8人送辦。

(中時 )