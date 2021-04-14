日本政府拍板，福島核廢水兩年後排入海洋。國民黨中常委陳克威今將在中常會提案，除了質疑蔡政府不應袖手旁觀，將建議黨中央要求日本政府開放國際核能安全及環保組織及太平洋週遭國家，派員實地檢驗福島核電站120萬噸核廢水真實情況。這項提案今早已獲周孟蓉，劉大貝、陳柏翰等多人連署。

陳克威說，日本政府經內閣會議決議，最快明（2022）年開始，逐步排放自2011年福島核電站爆炸後所產生並封存的120萬噸核廢水。據專家估算，隨著海洋洋流流動，自排放日起57天內，核廢水將污染太平洋一半以上範圍。

他說，台灣四面環海，近海及遠洋漁業從業人數眾多產值高，又根據聯合國糧農（FAO）組織統計，台灣人愛吃海鮮超越全球平均值1倍，每人每年平均食用海鮮34公斤，高居全球第四名。海洋資源與環境安全影響台灣甚鉅，日本排放核廢水直接衝擊我國漁業及國人健康安全，政府怎可就此事袖手旁觀？

陳克威強調，日本做為已開發國家之列，應該用最高標準、最負責任的態度，公開透明讓國際檢驗，以減少國際輿論爭議，更不能不記取1956年發生於日本水俁灣的水俁病事件。

(中時 )