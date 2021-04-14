NVIDIA(輝達)進入高端CPU競賽，和英特爾及AMD分食市場，NVIDIA股價今早收盤價為627.18美元，再創歷史新高。外資法人出具最新報告指出，強勁的數據中心和GPU動能，將支撐NB/主機板卡等個股獲利，在相關個股中點名廣達(2382)和微星(2377)給予「買進」評等，目標價分別為130元和200元。

廣達首季NB出貨相當亮眼，整體ODM出貨達4460萬台，而廣達就占了1900萬台，優於市場預期。終端需求和對供應鏈缺貨的恐慌，推升市場買氣，而廣達為客戶HP生產的Chromebook更是推升單季出貨創高的主因。

展望第二季，法人表示，多數NB代工廠仍為出貨季增2位數是可以預期的，保守估計會有1成的季成長。

NVIDIA(輝達)昨天也再宣布推出最新適用於次世代筆記型電腦、桌上型電腦和伺服器的八款全新NVIDIA Ampere架構GPU，該架構的訴求客群為專業藝術家、設計師及建築師和工程師等。藝術家可創造出獨創的3D場景、設計師可以即時反覆修改建築結構，而工程師則可以在任何系統上創造出突破性的產品。全新NVIDIA RTX桌上型電腦GPU和 NVIDIA資料中心GPU將於本月稍晚透過全球經銷合作夥伴和OEM廠商販售。全新NVIDIA RTX筆記型電腦GPU則預計由全球OEM廠商在今年第二季所推出的行動工作站產品中亮相。

用於桌上型電腦的全新NVIDIA RTX A5000及NVIDIA RTX A4000 GPU，採用全新的RT Core、Tensor Core和CUDA Core，可將處理人工智慧(AI)、繪圖與即時渲染的速度，提升到較前一代產品的兩倍水準。

筆電機款的全新NVIDIA RTX A2000、NVIDIA RTX A3000、RTX A4000和RTX A5000筆記型電腦GPU，在不影響移動的前提下，可提供加速處理各項作業的效能。這些產品包含了最新一代Max-Q RTX技術，並且得到NVIDIA Studio生態系的支援，其中包括獨家驅動程式技術，能夠強化創意應用程式的效能和可靠性，並達到最佳水準。

(時報資訊)