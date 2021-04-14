小孩的模仿力驚人，大人不自覺的舉動都可能被學起來！一名網友分享照片指出，阿公帶的孩子應該都這樣走路，只見爺爺帶著孫子出門散步，兩人一前一後的走著，但動作竟然如出一轍，都不自覺把雙手放腰後，引起熱議，吸引了2.2萬網友狂讚，不少人也分享自家孩子的照片認證，兒子、女兒也會這樣，老人魂大爆發，真的超級可愛。
一名網友日前在臉書社團《爆廢1公社》分享一張背影照指出，阿公帶的孩子，應該都會這樣走路吧！只見爺孫倆在路上散步時，穿著拖鞋的孩子與前方阿公的姿勢竟如同複製貼上，都不自覺地在行走過程中，將雙手放在腰後。
有趣的照片吸引2.2萬人朝聖，不少網友分享自家孩子的照片認證，「我兒子也會這樣」、「女兒小時後也是這樣走路」、「這是真的」、「兒子也會這樣，超像老頭子」、「我以為這是女兒專屬於的阿嬤走走」、「看過很多阿公都是這樣，孫子孫女都會學起來」、「一看真的無法反駁」、「感覺走路有風」、「真的太可愛了」。
另也有網友指出，除了被阿公帶大的孩子會這樣走路之外，其實被阿嬤、阿祖或是爸爸照顧的孩子也會不自覺「背手走路」，充滿老人魂的姿勢，也讓網友笑歪直呼，看來以後要好好走路了。
文章來源：爆廢1公社
(中時新聞網)
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