45歲「小燕子」趙薇2008年和身家百億的富商黃有龍結婚，育有一女「小四月」，近年卻頻傳兩人秘密婚變，更有網友發現趙薇將過去和老公合影刪除。近日大陸媒體拍到趙薇深夜到朋友家喝了微醺，離開前兩人還在家門口抱緊緊，說悄悄話，而這名友人來也來頭不小，是曾獲金馬獎最佳新演員獎的女星齊溪。

趙薇13年前低調嫁給黃有龍成為人妻，婚後夫妻倆共同打拚、投資，聯手賺錢曾名列富比世富人排行榜多次，但後來因收購等案件跌了一跤，2019年趙薇夫妻被500多位投資者提告旗下的祥源文化公司涉及證券虛假陳述，最後512件案件中26名當事人撤訴，趙薇被列為共同被告，一審須承擔連帶賠償責任。

媒體直擊趙薇和齊溪酒後在路邊擁抱。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

近來趙薇常被傳和老公感情轉淡，上月更有媒體拍到她深夜和鮮肉男約會，兩人吃完日本料理後又一起坐車回到趙薇住處，網友起底該男身分，是一名攝影師叫做柯昱名，家世背景不錯，母親是生技業的企業家，應是富二代，兩人疑只是工作上的同事，但趙薇沒回應。

趙薇最近狂被網友傳秘密離婚。（圖／中時資料照片）

《搜狐娛樂》報導，近日直擊趙薇隻身到36歲女星齊溪家中作客，而齊溪過去以電影《浮城謎事》曾獲第49屆金馬獎最佳新演員獎，媒體拍到趙薇疑似喝醉，出門時搖搖晃晃，等車時齊溪緊抱著趙薇，趙薇也回抱並在齊溪耳邊說悄悄話，據知，齊溪過去演出過趙薇執導戲劇《聽見她說》，應是因此結緣，網友則回：「還好抱著是個女的，不然又要藉圖發揮了」、「這拍的…拍出了不是純友誼的感覺」、「薇薇，我也要跟你親親抱抱舉高高」、「微醺的薇薇好可愛」。

而去年傳出黃有龍被追債8億，兩人疑似感情觸礁，當時趙薇工作室駁斥傳聞，寫下：「捕風捉影累的慌，吃瓜謹慎，好好工作耶」，以16字加上大笑表情符號，簡單否認婚變。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)