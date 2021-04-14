「果凍姐姐」楊晨熙28歲開始跟大飛交往，曾一度論及婚嫁，無奈於今年愚人節宣布和平分手，結束長達8年的感情。對於外界不斷揣測楊晨熙因不滿大飛賺太少才分開，她罕見硬起來回擊酸民，並公開兩人的年收入差距。

楊晨熙除了有兩間總價破千萬的房子，還經營副業日式居酒屋，加上滿檔的通告、開直播的收入，以這個年紀來說，已是圈內的小富婆，所以她和大飛交往期間，戀情常常不被網友看好，猜測女方可能嫌棄男友賺不多，才會在2018年底答應求婚後還遲遲不結婚；想不到本月初兩人真的分道揚鑣，讓部份網友找到機會開酸，對此楊晨熙昨（13日）發文澄清，坦言自己沒有什麼才能和興趣，唯一擅長的就是會賺錢，說這是自己的興趣，充滿著無限樂趣和成就感，因此她從來不介意另一半會不會賺錢，「因為錢，我很會賺」態度超霸氣。

楊晨熙更為前男友大飛打抱不平，認為網友說別人沒錢是超級沒有禮貌的行為，「大飛跟我不一樣，他是用才華在賺錢！年收入完全不低於我！在一起的時候，也沒讓我煩惱過錢…拜託不要自己沒能力，就以為別人跟你一樣沒錢！說別人沒錢，你才全家都沒錢！」

事實上，楊晨熙、大飛會分手是因為人生規劃不同調了，女方在節目中表示：「過程很和平，像是朋友聊天，彼此有些事沒共識，他覺得（結婚）是必經人生階段。」但強調男方從頭到尾都沒有逼迫她，而恢單一個多月的差別，「真的是歸屬感，以前不管在外面受什麼委屈，有人可以聽你抱怨」。

(中時新聞網)