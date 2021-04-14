台股14日開在16,869.78點，呈現小漲，權王台積電（2330）開在608元，較前一日小漲3元，盤面上以航運股、鋼鐵股走勢較強，支撐指數緩步上攻萬七關卡。

甩脫嬌生新冠肺炎疫苗喊卡、通膨跳增帶來的隱憂，特斯拉、蘋果等科技巨擘領軍勁揚，美股那斯達克指數跳漲、標準普爾500指數則刷新歷史收盤高。

道瓊工業平均指數4月13日下跌0.2％（68.13點）、收33,677.27點。那斯達克指數上漲1.05％（146.1點）、收13,996.10點，創2月16日以來收盤新高。費城半導體指數下跌0.17％（5.64點）、收3,252.70點。

群益投顧指出，台股高檔連三黑及爆4,000億大量，投資人宜當心換手若失敗的拉回壓力，市場觀望15日台積電法說會結果，台積電股價若盤整，想靠其他類股推升盤勢難度稍高。

群益投顧指出，世芯-KY股價連3根跌停，13日召開法說會說明飛騰事件的影響，但14日早盤一開盤依然跌停，本日是否能打開跌停，讓IC設計類股擺脫陰影，將是觀盤重點。

群益投顧指出，台股在萬七關卡前多空進行攻防，盤勢震盪劇烈應嚴控部位和停損點。主流類股可觀察航運、鋼鐵、造紙、記憶體、面板等漲價題材。

(工商 )