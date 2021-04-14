社團法人台東縣中小企業協會13日辦理新會址喬遷揭牌茶會，由理事長陳湧貿主持，台東縣縣長饒慶鈴表示，她一直相信高手在民間，台東其實都是微型企業，希望中小企業協會跟著陳湧貿理事長讓中小企業以及創新育成協會，串聯共享資源的平台。

揭牌活動由陳湧貿、饒慶鈴、立法委員劉櫂豪、台東市長張國洲、縣議員黃治維、議長秘書王秋蘭及各服務處秘書處代表、觀光協會總幹事許裕昌等代表揭牌。

旅館公會常務理事高泉傑、行政院東部聯合服務中心洪宗凱執行長、各大公民營行庫代表：土地銀行副理黃燕香襄理黃惠瑛、華南銀行廖武朗經理及襄理、第一銀行林雲菁經理、台灣企銀、合作金庫…等皆派員出席擔任觀禮貴賓，可見對於東企協的愛護與支持。

陳湧貿表示，台東縣中小企業協會成立於民國九十四年，成立以來，始終以「促進中小企業發展」為己任，協助政府推動經建計畫、執行輔導措施、提供服務管道，協助中小企業締造商機。創會迄今，已邁入第十六個年頭，經歷楊卿偉創會理事長、張志龍榮譽理事長、楊珍琪榮譽理事長、羅永昌輔導理事長及各屆理監事們及幹部團隊，長年能在資源相對匱乏的後山地區，苦心擘畫認真經營，以實力受到各界青睞，奠定了協會穩健發展的基礎。

對於近期疲於處理突來的太魯閣慘痛事件，仍能撥冗參加揭牌活動的縣長饒慶鈴、台東市市長張國洲、立法委員劉櫂豪、行政院東部聯合服務處洪宗楷執行長、台東縣議會黃治維議員及吳秀華議長辦公室秘書王秋蘭等，陳湧貿表示深深感謝。

陳湧貿宣布協會今年度將舉辦的一場大型全國性活動，在本(4)月22~24辦理的「疫後經濟與智慧觀光高峰論壇暨社團法人台東縣中小企業協會第八屆交接授證儀式及公益活動」。邀請各界專家、台東縣縣長、主管相關單位、各級民意代表，協會顧問與理監事們贊助、支持與蒞臨。 陳湧貿希望與會貴賓秉持愛護中小企業協會的心，順利昌盛會務，讓台東經濟發展更提升、創造嶄新獨有台東慢經濟，協會可協助所有轄內企業辦理各項振興輔導專案，協會輔導專案專線：0933-537-288。

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