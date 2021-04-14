「事事超前部署」已成觀光飯店餐飲行銷「慣例」，為搶攻端午送禮商機，母親節檔期還沒過，台北晶華酒店已正式發動端午節粽禮行銷攻勢，強調今年推出「頂級盆菜裏蒸粽」、「香港經典裏蒸粽」，以及「極品燕窩甜粽禮盒」三款全新品項，並搭配「冠軍鮑粽」、「松露牛肉粽」、「綠竹筍鮮肉粽」、「八寶芋泥粽」和「紫米豆沙粽」等五款歷年來榮獲媒體評比冠軍的「冠軍粽香禮盒」，以及年年熱賣的「晶華冠軍鮑粽禮盒」、以一口粽方式健康登場的「晶華三元及第粽禮盒」，自即日起至6月14日於館內外各餐廳以及官網線上商店接受訂購，晶華會會員於5月31日前預定，可享早鳥9折優惠。

裹蒸粽源自於廣東肇慶，體積巨大、餡料彭湃豐美為其最大特色，在〈南齊書〉中就曾記載，南齊明帝蕭鸞在御膳中品嘗到這道料理後驚為天人並稱：我食此不盡，可四片破之，剩餘權當晚食。可見這料多實在、分量十足的裹蒸粽是多麼的令人愛不釋口。迎接即將到來的端午節，晶華軒點心主廚吳滿權特別延伸農曆春節推出即大獲饕客好評的香港「盆菜」為概念推出頂級盆菜裏蒸粽，每顆重達600克，可供四人享用。

頂級盆菜裏蒸粽的做工繁複費時，成品吃得到整粒鮑魚、爽脆海蔘、鹹香伊比利火腿、花膠以及鮮甜干貝等多種豪華海味，另外還搭配了晶華軒的招牌豬五花肉及精選雞腿肉。粽內食材都分別經過繁複烹調後再入餡，如鮑魚需經清水洗淨悉心泡發，再以老母雞火腿高湯煨煮，直至軟嫩入味。爽嫩脆口的海蔘則耗時5天反覆泡、發、洗，再以高湯、蠔油扣燉入味。連包粽子用的長糯米與圓糯米，也是浸泡一晚後蒸熟，另再加入紅藜麥增添口感與香氣，佐以油潤鹹蛋黃、栗子、蓮子、及冬菇，再以香氣特殊的竹葉與荷葉雙層包裹後蒸3小時而成。食用時佐以主廚自製提煉蠔油，豐富食材與綿密糯米完美交融，展現了視覺與味覺兼具的美食體驗，每份1,980元。

期望傳遞正統港式經典美味的香港經典裏蒸粽，選用長糯米與圓糯米浸泡一晚，再加入綠豆仁增添口感與豆香，包入滷製2.5小時至軟潤入味的五花肉、與梅花肉，搭配干貝、香菇、蓮子、栗子、鹹蛋黃等入餡後蒸上四至五小時，因為米粒經過長時間的烹調，品嘗起來更加綿密滑順，五花肉油脂也能和米香完美融合，入口感受所有食材的鮮味被米飯吸收，品嘗時飄逸著淡淡荷葉清香，讓您唇齒留香、回味無窮。每份1,280元。

另一款以頂級燕窩入饌、精心打造的極品燕窩甜粽禮盒，包含燕窩豆沙鹼水粽、與燕窩蓮蓉鹼水粽，兩者皆採用港式鹼水粽的做法，先將糯米洗淨後浸泡，再加入鹼粉攪拌均勻，使糯米「鹼糊化」並產生黏彈性，再以風乾竹葉包裹餡料，接著入水煮約五個小時而成，入口甜而不膩、滑順濃郁，為饕客帶來經典本味的同時，更為晶華軒帶來了全新的創意。每套1,480元。

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