美國當局因健康顧慮提出暫緩使用嬌生集團（Johnson & Johnson）研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後，嬌生今天宣布將延後在歐洲推出這支疫苗。

法新社報導，美國國內傳出6人接種嬌生疫苗後出現罕見血栓情形，引發憂心，有鑑於此，美國食品暨藥物管理局（US Food and Drug Administration）和疾病管制暨預防中心（CDC）雙雙建議「暫緩」嬌生單劑型COVID-19疫苗接種工作。

嬌生表示：「我們已經決定主動暫緩在歐洲推出疫苗。」嬌生補充表示，正在與歐洲衛生當局檢視這些罕見血栓病例。

嬌生指出：「我們一直與醫療專家及衛生當局密切合作，我們也強力支持向醫療專家及公眾公開資訊以利溝通。」

歐洲民眾在施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗後出現罕見的血栓狀況，美國民眾在注射嬌生疫苗後也出現類似情況。因此，美國衛生當局「出於謹慎」，採取暫緩接種嬌生疫苗的行動。嬌生疫苗和AZ疫苗都是以腺病毒載體技術研發而成。

所有病例均為年齡介於18歲到48歲的女性，都在接種疫苗後6到14天出現血栓症狀。

另一方面，在美國聯邦衛生當局建議暫緩使用嬌生疫苗後，歐盟藥品管理局（EMA）今天表示正在檢視女性接種嬌生疫苗後出現罕見血栓情形的病例。

歐盟藥品管理局致路透社的聲明指出，「目前不清楚接種疫苗與血栓情形之間是否有因果關係」。

歐盟藥品管理局還表示，一旦評估完畢，會進一步對外聯繫。

暫緩接種嬌生疫苗一事打擊美國COVID-19疫苗接種行動；美國目前有45%成年人口已接種至少一劑疫苗，速度之快在全球堪稱數一數二。

嬌生疫苗因可以儲存於一般冰箱溫度，且僅需接種一劑而受到肯定，不像輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗需接種兩劑，且需冷凍保存。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1100414

(中央社)