苗栗拱天宮白沙屯媽祖正展開8天7夜的遶境，吸引上萬信眾熱情參與。今日早上行經彰化縣員林巿時，鑾轎突然停駕在路邊，緊接著衝到馬路中央360度大迴轉，令現場信眾一頭霧水，直呼「似乎有狀況發生」，原來是媽祖正在等「頭旗」，而「頭旗」又象徵先鋒旗，通常走在媽祖鑾轎的前方，因此必須要讓其先行。

白沙屯媽祖11日深夜起駕，展開8天7夜的遶境進香活動，今（14）日上午7時56分時行經彰化縣員林市時，鑾轎突停在路邊逾2分鐘後，突直奔路中央開始前後晃動，接著整個鑾轎360度大迴轉，接著才又回到剛剛停靠的路邊，令不少現場的信徒驚呼「到底發生什麼事？」、「好像有狀況發生？」

白沙屯媽正在等落後的「頭旗」，待頭旗跟上後，才又起駕。紅圈處為頭旗。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台YouTube）

正當大家一頭霧水時，才發現原來是「頭旗」沒跟上隊伍，白沙屯媽因此停下腳步等「頭旗」，讓「頭旗」先行，並給予加持，待「頭旗」跟上後，在早上8時許才又起駕。

「頭旗」為媽祖進香的先鋒旗，通常走在媽祖鑾轎的前方，以只進不退的方式進行遶境，用意為引領進香隊伍前行。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮臉書）

據《白沙屯拱天宮》臉書粉專指出，「頭旗」為媽祖進香的先鋒旗，通常走在媽祖鑾轎的前方，以只進不退的方式進行遶境，用意為引領進香隊伍前行，廟方會在起駕、出發前3天舉行「放頭旗」儀式，將「頭旗」豎立於廟前龍柱上召告四方，表示將揭開進香序幕。

白沙屯媽突停下360度大迴轉 信眾驚呼：有突發狀況

(中時新聞網)