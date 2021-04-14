投資人將暫停接種嬌生（Johnson＆Johnson）新冠疫苗與美國強勁的通膨數據引發的擔憂拋諸腦後，周二標普500指數再創收盤歷史新高，那斯達克綜合指數勁揚逾1%。

美國最新公布的數據顯示3月消費者物價指數（CPI）創下逾8年半來最大漲幅，惟大多數經濟學家認為通膨上揚只是短期現象。

盤前美股指數期貨因嬌生疫苖的消息走跌，但跌幅在CPI數據發布後縮小。對周二發行之美債的強勁需求進一步帶動殖利率下跌，凸顯出投資人對利率或將突然震盪的可能性並不擔心。

周二收盤，道瓊工業平均指數跌68.13點或0.2%，為33,677.27點，盤中一度跌逾150點。

標普500指數收漲13.6點或0.33%，為4,141.59點，繼上周三、四五連續3個交易日之後再創歷史新高。

那斯達克綜合指數大漲146.10點或1.05%，為13,996.10點。

在這個今年最淡靜的交易日之一，在去年防疫封鎖期間大漲的高科技股吸引新的買盤進駐，蘋果漲2.43%、微軟漲1.01%，亞馬遜漲0.61%。

Nvidia漲3%，特斯拉大漲8.6%。PayPal漲逾2%。

標普科技股指數漲近1%，紐約證交所FANG+TM指數勁揚1.7%，為連續第12個交易日收高。

E*TRADE Financial投資策略部門常務董事Mike Loewengart表示，雖然嬌生疫苖的消息可能導致短線波動，但投資人對經濟全面復甦的信念始終堅定。

嬌生收跌1.34%，為159.48美元，盤中一度創下一個月新低。在六名女性出現罕見血栓症狀後要求暫停使用嬌生新冠疫苗的呼籲，使應對這場大流行病的努力受到新的挫折。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）收在16.65點，改寫14個月新低。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）股票與衍生品策略部門主管Greg Boutle表示，今年本已證明20大概就是波動率指數的底部，但從本月初開始我們看到了該指數跌破20，並且在中間十位數附近狹幅波動，在進入財報季之際，這對整體風險環境而言是相當值得關注的事。

由高盛、摩根大通和富國銀行（Wells Fargo）打頭陣，第一季財報季將於周三揭開序幕。根據Refinitiv IBES提供的數據，分析師預期標普500指數成份股企業盈餘將較去年同期大幅成長25%，主要由非必需消費品類股與金融股的獲利成長所推動。

美國最大加密貨幣交易所Coinbase上市前一日比特幣價格大漲5.6%，並改寫歷史高點，受此激勵，加密貨幣和與區塊鏈概念股Riot Blockchain和Marathon Digital Holdings分別上漲15%和1.9%。

(時報資訊)