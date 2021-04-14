美股消息面：

1.美國勞工部公布，受汽油價格大漲影響，3月消費者物價指數（CPI）月增0.6%，超出市場預期的月增0.5%，並創下8年半來最大月增幅。與去年同期相比，3月CPI大漲2.6%，高於市場預期的年增2.5%，並創下2018年8月以來新高。扣除食品與能源價格後的核心CPI月增0.3%，超出市場預估的月增0.2%；與去年同期相比漲1.6%，亦高於市場預期的年增1.5%。

2.投資人對美國3月消費者通膨意外強勁處之泰然，以及強勁的美債需求帶動殖利率下滑，亦為美元帶來壓力，周三美元盤中一度跌至91.85，創下3周新低。

3.受美元走貶提振，周二金價終止連續兩日的跌勢。終場紐約6月期金收漲14.9美元或0.9%，為每盎司1747.6美元。現貨金收漲0.76%，為每盎司1745.8美元，盤中一度跌至1723.2美元，創4月5日來新低。

4.石油輸出國組織（OPEC）看好原油需求成長可望抵銷增產影響，周二國際油價創下本月以來新高。紐約期油漲48美分或0.8%，收在每桶60.18美元，為4月1日以來首度漲破60美元大關。布蘭特期油收漲39美分或0.61%，為每桶63.67美元。

(時報資訊)