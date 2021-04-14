因市場受到工業買盤提振導致銅價上漲，連帶刺激其餘金屬止跌反漲，但在主要金屬消費國中國指出，計劃將管控大宗商品價格後，令投機客仍持謹慎態度。

分析師表示，第二季各市場預期出現季節性需求，隨著中國來到建築旺季，而北半球的需求旺季也即將到來，不過全球大宗商品價格上漲，導致中國強調必要管控大宗商品價格，以降低企業成本並控制通貨膨脹。有數據顯示，因需求上升和物流問題緩解，中國1~3月銅進口創下至少2008年以來最強第一季的表現，這消息傳出也支撐該市場。

終場周二(4/13)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲78美元，報每公噸25,645美元；期鎳上漲27美元，報每公噸16,161美元；期鋅上漲27.5美元，報每公噸2,785.5美元；期鋁上漲31美元，報每公噸2,293美元；期銅上漲38.5美元，報每公噸8,899.5美元；期鉛上漲10.5美元，報每公噸1,986.5美元。(商品行情網)

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