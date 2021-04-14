在早晨結束的比賽中，籃網以127-97超大比分差獲勝，而這場球隊主力杜蘭特(Kevin Durant)依舊有上陣，他僅上場27分鐘，就高效砍下31分、4籃板、4助攻的超優質成績，這場比賽他總計15投11中、外線6投4中、罰球6投4中，幾乎是接近完美的成績。

Kevin Durant puts up 31 PTS on 11-15 FGM in just 27 minutes of action!@KDTrey5 x @BrooklynNets pic.twitter.com/bMME1HKi7k — NBA (@NBA) April 13, 2021

另外籃網哈里斯（Joe Harris）也表現突出，攻下23分、3籃板、3助攻外帶2抄截，總計12投8中、拿手外線8投5中、罰球2投2中，沙梅特(Landry Shamet)也貢獻19分、5籃板、5助攻，總計12投7中、外線9投5中，三位命中率都相當不錯。

灰狼這邊所有投籃命中率都很慘淡，尤其是外線只有26.5%，其中只有狀元郎愛德華茲(Anthony Edwards)表現尚可，他拿下27分8籃板，不過命中率也不佳。而本場焦點果然又被杜蘭特給奪走，繼幾天前他拿下百分百命中率後，今天又再次繳出超高效成績。

而且今天另外兩巨頭厄文(Kyrie Irving)、哈登(James Harden)都沒上場，他可說獨攬大權，本季雖受到阿基里斯腱傷勢影響，但絲毫不減他的威力，遠投近切樣樣行，他本季上21場有19次先發，平均能砍28.1分、7.3籃板、5.2助攻，投籃命中率52.8%、外線43.7%、罰球87.7%，完全不像受過大傷的樣子，若杜蘭特能維持這樣的表現，加上隊內新援強勢配合，相信籃網能打出不一樣的高度。

(中時新聞網)