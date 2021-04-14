觀察近期全球主要資產表現，雖然美債殖利率走升為市場帶來波動，不過在經濟復甦預期地引領下，同時市場資金依舊充沛，整體而言風險性資產依舊是上漲居多，值得一提的是，截至12日止，近三個月來看又以受惠景氣復甦，且去年表現相對落後的REITs表現最為亮眼，補漲行情啟動。

富時全球REITs指數漲幅近9.85％，道瓊美國地產指數上漲14.42％，相關基金和ETF表現亦水漲船高，由投信發行、近三月績效前十強的REITs基金及地產ETF平均表現都在10％以上，上榜的產品包括群益道瓊美國地產ETF、復華富時不動產證券化、台新北美收益資產證券化、群益全球地產入息等等，值得投資人多加關注。

群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵表示，新冠肺炎疫苗的投入使用，令經濟復原腳步可望進一步推進，在經濟及消費活動回溫下，也有助帶動不動產需求，去年度表現相對落後的REITs也展開補漲行情，其中又以美國市場表現最佳。

後市來看，當前美國經濟數據表現穩健向好，REITs企業財報也合乎預期，先前受到疫情干擾最為嚴重的REITs次產業如零售、旅館等表現亦持續回升，公寓REITs承租狀況良好，包括紐約、舊金山等地公寓租金衰退幅度改善。另一方面，雖然美國REITs的NAV已回升至平均水準，不過就股利率來看，與10年期公債利差仍具吸引力，料仍吸引訴求穩健收益投資的資金配置。

李鈺涵指出，除受惠景氣復甦，先前疫情影響程度高，具有較大估值修復機會的REITs次產業外，中長期在電子商務蓬勃發展、5G應用加速推進下，具結構性成長機會的工業物流、資料中心、電塔等特殊型REITs表現也持續看好，建議以美國地產ETF來介入布局，在享有收益優勢外，也能透過ETF持有標的的多元特性，掌握經濟好轉所帶動股價走強的資本利得，並透過在特殊型REITs的布局，兼收科技創新及新消費型態所帶來的成長潛力。

(工商 )