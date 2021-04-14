女星佟麗婭是新疆美女代表，來自新疆錫伯族的佟麗婭以高顏值和精湛的舞蹈實力，擁「新疆四美」和「新疆小姐」冠軍的美名，儘管佟麗婭已升格當媽，舉手投足依舊俏麗，而佟麗婭昨（13日）則以一襲抹胸開高衩禮服絕美出席時尚活動，就連網友曬出無P照，佟麗婭依舊氣質爆表。

佟麗婭昨晚頂著氣質包頭絕美出席時尚活動，她身穿白色抹胸開高衩禮服，低胸設計展露佟麗婭的完美肩線，也讓她白嫩酥胸呼之欲出，而裙擺拖尾設計更顯簡約大氣，讓37歲佟麗婭舉手投足貴氣又不失優雅。

佟麗婭輕鬆駕馭無P照，顏值、身材依舊絕美。（圖／取材自狐廠大拷問微博）

陸網事後也曬出佟麗婭一系列的無P照，佟麗婭的五官依舊俏麗，雖然臉上有幾條笑紋，但仍無損佟麗婭的女神級的顏值，而身材火辣的佟麗婭，傲人上圍和蠻腰更是全都露，儘管是無P照，仍抵擋不住女神的美，網友看了也紛紛狂讚佟麗婭：「實在太美了」、「好有氣質」、「今天又被顏殺一次」。

佟麗婭以高顏值和精湛的舞蹈實力，擁「新疆四美」和「新疆小姐」冠軍的美名。（圖／取材自Hello佟麗婭微博）

其實，佟麗婭不只有好身材，出身藝術世家的佟麗婭，5歲就開始學舞，佟麗婭長大後不只利用課餘時間擔任舞蹈老師、模特兒，她還以高顏值獲得2002年首屆「新疆小姐」大賽亞軍，佟麗婭因此被香港名導爾冬陞選中，並演出電視劇《新不了情》，接著佟麗婭2008年在電視劇《母儀天下》扮演趙飛燕一角，憑著演技和絕美古裝造型驚艷一時，之後更與迪麗熱巴，古力娜扎、麥迪娜被封為「新疆四美」。

(中時新聞網)